Англія

Півзахисник Евертона демонструє вражаючу форму після періоду труднощів у Манчестер Сіті.

Півзахисник Евертона Джек Гріліш отримав нагороду найкращого гравця місяця в англійській Прем'єр-лізі за серпень, повідомила пресслужба ліги.

У серпні він провів три матчі в чемпіонаті: вийшов на заміну у зустрічі з Лідсом (0:1) та грав повні матчі проти Брайтона (2:0) і Вулверхемптона (3:2). Хоча голів не забив, на його рахунку чотири результативні передачі та конструктивна гра на полі.

Конкурентами в боротьбі за нагороду Гріліша були Ріккардо Калафйорі (Арсенал), Уго Екітіке (Ліверпуль), Домінік Собослай (Ліверпуль), Марк Геї (Крістал Пелас), Ерлінг Холанд (Манчестер Сіті), Жоао Педро (Челсі) та Антуан Семеньо (Борнмут).

Нагадаємо, Джек грає за Евертон в оренді з Ман Сіті. Орендна угода (до завершення сезону-2025/26) передбачає право викупу 29-річного англійця приблизно за 55 млн фунтів стерлінгів.