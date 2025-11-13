Англія

Прем’єр-ліга з’явиться на північнокорейському телебаченні у скороченому форматі та без кадрів із південнокорейськими гравцями.

Лідер КНДР Кім Чен Ин погодився на трансляцію матчів Англійської Прем’єр-ліги в Північній Кореї, але лише за умови дотримання суворих правил, повідомляє The Guardian.

За даними джерела, північнокорейські глядачі побачать лише скорочені версії матчів, тривалістю до 60 хвилин замість стандартних 90. Крім того, трансляції не відбуватимуться наживо — усі ігри проходитимуть попередній редакційний монтаж.

Згідно з вимогами режиму, з ефіру повністю видалятимуть усі епізоди за участю південнокорейських футболістів, серед яких — Кім Джі Су (Брентфорд) та Хван Хі Чан (Вулвергемптон).

Також у процесі монтажу планують прибрати англомовні написи на стадіоні, замінивши їх північнокорейською графікою, а сцени з ЛГБТК+ символікою — вирізатимуть.

Таким чином, північнокорейська версія Прем’єр-ліги матиме значно "відредагований" вигляд, максимально адаптований до внутрішньої ідеології країни.

