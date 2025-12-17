Англія

Український півзахисник отримає шанс проявити себе у чвертьфіналі Кубка англійської ліги.

У середу, 17 грудня, на стадіоні Етіхад відбудеться чвертьфінальний матч Кубка англійської ліги між Манчестер Сіті та Брентфордом. Початок гри – о 21:30 за київським часом.

Тренери команд визначилися зі стартовими складами. Півзахисник збірної України Єгор Ярмолюк вийде на поле з перших хвилин у складі Брентфорда.

На попередньому етапі турніру Брентфорд здобув розгромну перемогу над Грімсбі – 5:0, тоді як Манчестер Сіті на виїзді переграв Суонсі з рахунком 3:1.