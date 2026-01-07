Родина легендарного футболіста і тренера Кевіна Кігана повідомила, що 74-річному англійцю поставили діагноз рак. Про це йдеться в офіційній заяві близьких колишнього гравця.

Зазначається, що Кіган нещодавно був госпіталізований через постійні симптоми в ділянці живота. Після проведення медичних обстежень лікарі встановили онкологічний діагноз.

"Ці дослідження виявили діагноз рак, від якого Кевін проходитиме лікування", — повідомили в родині.

На новину відреагував Ньюкасл Юнайтед, опублікувавши слова підтримки на адресу своєї легенди:

"Бажаємо Кевіну повного та швидкого одужання. Король Кев — ми з вами на кожному кроці".

Кевін Кіган тісно пов’язаний із Ліверпулем та Ньюкаслом, за який він грав і двічі працював головним тренером. За свої футбольні заслуги він отримав прізвисько "Король Кев".