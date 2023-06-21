Україна

Football.ua знайомить з командою, що під керівництвом Руслана Ротаня виступатиме на континентальній першості серед збірних U-21.

Молодіжна збірна України незабаром розпочне свій шлях у груповому етапі ЄВРО-2023, у якому візьмуть участь 16 найкращих європейських команд вікової категорії U-21 та яке проходитиме з 21 червня по 8 липня у Румунії та Грузії.

В рамках фінальної стадії континентальної молодіжної першості підопічні Руслана Ротаня зустрінуться у квартеті B з однолітками з Іспанії, Хорватії та Румунії.

Football.ua знайомить з командою, що під керівництвом Руслана Ротаня виступатиме на континентальній першості серед збірних U-21.

Україна U-21 у відборі ЄВРО-2023

За підсумками відбіркового циклу підопічні Руслана Ротаня посіли друге місце у групі H, відставши від Франції лише на три очки.

Відбірковий етап для нашої команди вийшов доволі непростим. Втім, очікувати іншого, коли з тобою в одній групі збірна Франції не варто.

За весь відбір збірна України поступилась лише один раз — команда Ротаня "влетіла" французам з рахунком 0:5, а також було дві нічиї — 1:1 проти Північної Македонії та видовищні 3:3 з французами, де українська команда відігралась з рахунку 1:3.

Друге місце в групі дозволило вийти у стикові поєдинки, де на збірну України очікувала Словаччина. В першому матчі, що відбувався на полі словаків, Україна поступилась з рахунком 2:3, проте гра давала надію, що в другому матчі можна все змінити.

Так і сталось, команда Руслана Ротаня у матчі-відповіді здобула переконливу перемогу з рахунком 3:0, а всі три м'ячі на свій рахунок записав Данило Сікан.

Тренер збірної України U-21

Особливих представлень Руслан Ротань не потребує. Він за останній сезон мав широкий спектр відповідальності, тому навіть не дуже зацікавлений у внутрішньому футболі шанувальник гри №1 з України мав змогу про нього почути.

Насамперед Руслан Ротань очолював національну збірну України в матчі проти Англії. Ця гра розпочала відбірковий етап для нас до фінальної частини чемпіонату Європи. Втім, розпочала невдало. Збірна України поступилась з рахунком 0:2, а гра залишила доволі багато питань. Втім, суворо судити тренера, в якого майже не було часу на щось вплинути, не варто.

Також Руслан Ротань та його тренерський штаб працювали у другій половині сезону в Олександрії, яка за підсумком чемпіонату фінішувала на шостій сходинці, поступившись одним балом Ворсклі, яка все ж таки застрибнула в "єврокубковий потяг".

Початок роботи Ротаня та Олександрії видався доволі непоганим, хоч й було багато нічиїх, а ось кінцівку сезону олександрійці провалили. Це і вартувало їм місця у топ-5 УПЛ.

Що стосується саме молодіжної команди, то Руслан Ротань очолив її наприкінці 2018 року. Поточний набір футболістів — це повністю його дітище. Він знає цю команду доволі давно, тому це покоління футболістів може дати результат в синергії з тренерським штабом.

Якщо говорити мовою чисел, то на рахунку Руслана Ротаня 42 матчі на чоло молодіжної збірної — з них 20 завершились перемогами української команди, а також було по 11 нічиїх та поразок. Різниця голів при цьому 70 на 47. Команда грає доволі результативно, проте й не найкращим чином діє в обороні.

Склад збірної України U-21

Тренерський штаб включив у заявку 23 футболісти, проте вже був вимушений робити зміну через травму.

Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Шахтар Донецьк), Кирило Фесюн (Колос Ковалівка)

На воротарській позиції у Руслана Ротаня дуже хороший вибір гравців. Анатолій Трубін відразу після трьох поспіль матчів за національну збірну України прибув у розташування молодіжки. Вочевидь, саме голкіпер Шахтаря буде номером один на цьому турнірі.

Захисники: Костянтин Вівчаренко, Олександр Сирота (обидва – Динамо Київ), Максим Таловєров (ЛАСК Австрія), Олексій Сич (Кортрейк Бельгія), Володимир Салюк (Чорноморець Одеса), Ростислав Лях (Рух Львів), Максим Брагару (Чорноморець Одеса), Арсеній Батагов (Зоря Луганськ)

В захисті тренерський штаб може розраховувати на Сироту та Вівчаренко, які отримували ігровий час у складі Динамо. Також є Сич та Таловєров, які набираються досвіду в іноземних чемпіонатах. Лях, Брагару та Батагов доволі вдало грали в УПЛ, а Салюк взагалі став знахідкою для Чорноморця. Захисник одеситів останнім приєднався до команди, адже через пошкодження вибув Михайленко.

Півзахисники: Володимир Бражко (Зоря Луганськ), Іван Желізко (Валмієра Латвія), Олексій Кащук (Сабах Азербайджан), Олександр Назаренко (Дніпро-1 Дніпро), Дмитро Криськів, Олег Очеретько, Артем Бондаренко, Георгій Судаков (усі – Шахтар Донецьк), Михайло Мудрик (Челсі, Англія)

Бондаренко, Судаков, Криськів — основні гравці чемпіона країни. Мудрик — гравець Челсі та один з лідерів дорослої збірної. Бражко провів видатну другу половину сезону у складі Зорі, а Кащук непогано показав себе в Азербайджані. Цього вже більш ніж достатньо, щоб конкурувати з будь-якою командою. Михайленка, як ми вже казали раніше, у складі не буде.

Нападники: Богдан В'юнник (ГАК Австрія), Данило Сікан (Шахтар Донецьк), Владислав Ванат (Динамо Київ)

В атаці у Руслана Ротаня теж приємний вибір. Владислав Ванат провів відмінний сезон у невідмінному Динамо, дебютував за дорослу збірну та знаходиться у хорошій формі. Данило Сікан не кращим чином грав за Шахтар в останніх іграх, проте його талант не підлягає сумнівам, а тренер йому довіряю. Також є опція з В'юнником, який може зіграти навіть на фланзі.

Розклад матчів України U-21 та підготовка до групового етапу ЄВРО-2023

В рамках підготовки до вкрай важливого турніру команда Русланя Ротаня провела шість поєдинків. Спочатку на одному зі зборів були ігри з Грузією та Ізраілем. Обидві зустрічі завершились з рахунком 1:1, проте тренер команди запевнив, що та гра дала багато інформації.

"Я вважаю, що спаринг із грузинами вийшов досить інформативним і корисним. Ми зіграли з гарною командою, яка також готується до чемпіонату Європи.

Узагалі ці два матчі дали нам дуже багато інформації як щодо найближчого резерву, так і щодо хлопців, які готуватимуться до Євро. Також ми переглянули гравців, які будуть готуватися до наступного відбірного циклу. Цей збір став своєрідним зернятком, з якого народжується нова команда і продовжується інша".

Далі були березневі збори, на яких Україна грала проти Данії (3:2) та Італії (1:3). Але тут навряд чи варто оцінювати максимальні можливості команди, адже Руслан Ротань тоді був з дорослою збірною, а також не було Бондаренка, Трубіна, Мудрика, Судакова, Ваната.

Останньою порцією товариських матчів стали зустрічі з Кувейтом та Ірландією. Кувейт команда Ротаня обіграла доволі впевнено — 2:0. З Ірландією (2:2) ж українці двічі вели в рахунку, проте давали супротивнику відігратись.

На турнірі збірну України очікує принаймні три матчі. Відкривати для себе чемпіонат Європи команда Руслана Ротаня буде поєдинком проти Хорватії. Ця збірна має традиційно талановиту молодь, тому зустріч обіцяє бути вкрай важкою.

В другій грі будемо протистояти Румунії, яка потрапила на турнір як країна-господар. Звичайно, рівень румунів трохи нижчий за інших, проте там також достатньо цікавих виконавців.

Навряд збірна Іспанії потребує якихось додаткових представлень — це традиційно міцна та вкрай талановита команда.

Статистичні факти

Найкращий бомбардир у кваліфікації: Дмитро Криськів (4)

Найкращий результат на молодіжних ЄВРО: фіналіст (2006)

Останній молодіжний ЄВРО: 2011 (групова стадія)

Попередні зустрічі на фінальних турнірах

Проти Іспанії:

Поразка 0:3 (2011, груповий етап)

Шанс потрапити на Олімпіаду

Путівки на Олімпіаду 2024 року здобудуть три найкращі команди Євро-2023 (окрім Франції та Англії). Франція вже отримала ліцензію, бо є країною-організатором, а Англія не може виступати на Іграх, оскільки таке право має лише член МОК — Велика Британія. Таким чином, на перепустки претендують 14 із 16-ти учасників форуму, серед яких і Україна.

Для визначення ще трьох представників Європи на Олімпіаді-2024 є три варіанти:

1. Якщо Франція або Англія вийдуть до півфіналу Євро-2023 (U-21), то на Ігри автоматично потраплять три інші півфіналісти.

2. Якщо до топ-4 Євро-2023 (U-21) не вийде ані Франція, ані Англія, то відбудеться матч за третє місце між невдахами півфіналів.

3. Якщо до півфіналу Євро-2023 (U-21) одночасно вийдуть Франція та Англія, то відбудеться додатковий стиковий матч за олімпійську путівку між найкращими командами з-поміж тих, що програють у чвертьфіналі.

Найкращі команди серед чвертьфіналістів-невдах визначатимуться за критеріями в такому порядку:

а) краща позиція в групі фінального турніру;

b) більша кількість очок у групі фінального турніру;

с) краща різниця забитих і пропущених м’ячів у групі фінального турніру;

d) більша кількість голів, забитих у групі фінального турніру;

е) краща різниця забитих і пропущених м’ячів у чвертьфінальному матчі (основний час);

f) більша кількість голів, забитих у чвертьфінальному матчі (основний час);

g) дисциплінарні показники;

h) краща позиція в рейтингу УЄФА (перед жеребкуванням фінального турніру).