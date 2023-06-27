U-21

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру групового етапу чемпіонату Європи U-21 у рамках групи B, у якому зіграють Іспанія та Україна U-21.

Молодіжна збірна України зіграє за першу сходинку в квартеті B проти Іспанії в рамках третього туру чемпіонату Європи-2023 серед юнаків до 21 року на полі стадіону Жулешті в Бухаресті.

Санті, на тлі перемоги над Хорватією (1:0), залучив до стартового складу Агірресабалу в рамку воріт, тоді як Арнау, Гільямон, Хіла та Санчес складуть оновлений захист, Бернабе долучиться до Сансета в опорній зоні, а Барренечеа, Орос та Рікельме утворять оновлену трійку під нападником Камельйо.

Руслан Ротань, після перемоги над Румунію (1:0), використав із перших хвилин Нещерета в рамці воріт, тоді як у захисті Лях, Салюк та Сирота долучаться до Вівчаренка в захисті, Очеретько та Желізко зіграють у опорній зоні, а Назаренко та Брагару виступатимуть обабіч Криськіва під єдиним нападником — В'юнником.

Іспанія: Агірресабала — Арнау Мартінес, Гільямон, Хіла, Санчес — Бернабе, Сансет — Барренечеа, Орос, Рікельме — Камельйо.

Запасні: Арнау Тенас, Роман, В. Гомес, Міранда, Пачеко, Бланко, Руїс, Родрі, Паредес, Баена, С. Гомес, Вейга.



Україна U-21: Нещерет — Лях, Салюк, Сирота, Вівчаренко — Очеретько, Желізко — Назаренко, Криськів, Брагару — В’юнник.

Запасні: Трубін, Фесюн, Таловєров, Сич, Сікан, Мудрик, Батагов, Бражко, Кащук, Бондаренко, Судаков.



Гра Іспанія — Україна U-21 почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.