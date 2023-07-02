U-21

Голкіпер молодіжки Іспанії прокоментував перемогу над Швейцарією.

Напередодні молодіжна збірна Іспанії обіграла однолітків із Швейцарії в овертаймі чвертьфіналу чемпіонату Європи-2023.

Іспанія — Швейцарія 2:1 Відео гола та огляд матчу ЄВРО-2023

Воротар "Фурії Роха" Арнау Тенса після завершення гри прокоментував події на футбольному полі.

"Це був дуже важкий матч, бо ми грали проти класного суперника. Ми знали рівень Швейцарії, але намагалися нейтралізувати її сильні сторони.

Від самого початку ми намагались діяти ефектно, чинили хороший пресинг. Ми змогли їх підтиснути, і ця боротьба потім дала хороший результат.

Так, дійсно, наш гол виявився дуже пізнім. Окрім цього, були невеликі проблеми в захисті, але в підсумку це все одно те, що відбувається в іграх проти суперників подібного рівня.

У додатковий час ми грали виключно на результат. Коли рахунок змінився на нашу користь, ми ще більше почали контролювати гру. Їм довелося шукати моменти для того, аби знову зрівняти рахунок, але ми цього разу добре знали, як треба себе поводити. Ми захищались і це принесло нам перемогу.

Дуже складно виокремити більш легкого суперника за півфіналом. Кожна гра на цьому чемпіонаті Європи відчувається фіналом, і на груповому етапі, і в плей-оф. Проти Швейцарії в нас була найскладніша гра станом на сьогодні, але на такому рівні футбол, у який грають усі команди, вражаючий.

Мені все одно, яким буде суперник, правда. Усе залежить від нас, і ми вийдемо перемагати будь-якого суперника.

Пенальті? Сьогодні я навіть не думав про них під час гри. Був упевнений, що команда заб'є гол, і так воно й сталось.

Ситуація з Барсою? Зараз я на чемпіонаті Європи. Коли закінчимо з цим, тоді буду ухвалювати рішення", — заявив іспанський фахівець.

У півфіналі молодіжна збірна Іспанії гратиме проти сильнішого з пари Франція — Україна.