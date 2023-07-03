U-21

Півзахисник записав на свій рахунок дубль.

У рамках 1/4 фіналу молодіжного Євро-2023 збірна України обіграла Францію (3:1).

У цьому поєдинку дубль на свій рахунок записав Георгій Судаков: він реалізував пенальті, а також відзначився із передачі Михайла Мудрика.

За версією УЄФА, Судаков став найкращим гравцем матчу Франція – Україна та отримав нагороду.

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Франція U-21 — Україна U-21.

Раніше повідомлялося, що збірна України зіграє у футбольному турнірі на Олімпійських іграх.