Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Результативність нового капітана французів приголомшує.

Напередодні збірна Франції впевнено переграла Нідерланди в першому матчі відбіркового раунду до чемпіонату Європи-2024.

Франція — Нідерланди 4:0 Відео голів та огляд матчу

Два з чотирьох м’ячів у звітному протистоянні на свій рахунок записав нападник "Les Bleus" Кіліан Мбаппе, який уперше вивів команду на поле в статусі капітана.

Ці влучні постріли дозволили 24-річному виконавцю увійти до п’ятірки найкращих бомбардирів за всю історію країни.

Окрім цього, вони забезпечили Мбаппе подолання позначки в 11 голів за сезону у складі національної команди.

Останній раз цей рубіж долав Мішель Платіні — четвертий за кількістю голів за Францію — у сезоні-1983/84, забивши тоді загалом 12 м’ячів за кампанію.

Від Мбаппе цього сезону також страждали захисти Австрії (1 гол), Австралії (1), Данії (2), Польщі (2) та Аргентини (3).

У наступному турі збірна Франції зіграє в гостях у Ірландії.