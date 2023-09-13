Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.

У рамках шостого туру відбору у фінальну частину ЄВРО-2024 національна збірна України поступилась Італії та опустилась на третій рядок у таблиці групи C (1:2).

Що стосується ставок, що зіграли в цій зустрічі. Ми пропонували звернути увагу на ставку "фора України +1.5". Коефіцієнт на це — 1,57. Поставивши на цю подію, ви б примножили виграш у півтора раза.

Італія — Україна. Наші оцінки

Тріумф італійців оцінювався коефіцієнтом 1,56, тому ваш виграш примножився б також у півтора раза, хоча ми не пропонували ставити на суперника. Водночас якби ви вгадали точний рахунок зустрічі, то змогли б отримати у 6.3 раза більше, ніж поставили.

Дивитися відео голів та огляд матчу Італія — Україна ви можете на Football.ua.