Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Чергова вимушена заміна у складі національної команди.

У наступних двох поєдинках збірній України не допоможе голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін, в якого виникли проблеми зі спиною, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Замість 24-річного гравця "вершкових" головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров викликав до національної команди 24-річного голкіпера донецького Шахтаря Дмитра Різника. На його рахунку один повний матч за збірну України і ще половина однієї зустрічі.

Сьогодні, 8 жовтня, збірна збирається у Празі, де розпочне підготовку до наступних ігор. До чеської столиці вже прибула основна група з Києва, яка включає п'ятьох гравців Динамо, адміністративний та медичний штаби. Впродовж дня прибуде більшість збірників з інших команд.

Нещодавно замість Циганкова до збірної України викликали Піхальонка, Русин замінив Ярмоленка, а Сватка перевели з резервного списку до основного.

Нагадаємо, 14 жовтня відбудеться номінально домашня гра проти Північної Македонії, а 17-го на збірну України чекає виїзний поєдинок проти Мальти.