Чергова вимушена заміна у складі національної команди.
Дмитро Різник, Getty Images
08 жовтня 2023, 14:55
У наступних двох поєдинках збірній України не допоможе голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін, в якого виникли проблеми зі спиною, повідомляє офіційний сайт УАФ.
Замість 24-річного гравця "вершкових" головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров викликав до національної команди 24-річного голкіпера донецького Шахтаря Дмитра Різника. На його рахунку один повний матч за збірну України і ще половина однієї зустрічі.
Сьогодні, 8 жовтня, збірна збирається у Празі, де розпочне підготовку до наступних ігор. До чеської столиці вже прибула основна група з Києва, яка включає п'ятьох гравців Динамо, адміністративний та медичний штаби. Впродовж дня прибуде більшість збірників з інших команд.
Нещодавно замість Циганкова до збірної України викликали Піхальонка, Русин замінив Ярмоленка, а Сватка перевели з резервного списку до основного.
Нагадаємо, 14 жовтня відбудеться номінально домашня гра проти Північної Македонії, а 17-го на збірну України чекає виїзний поєдинок проти Мальти.