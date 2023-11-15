Відбірковий матч Євро-2024 у групі А між збірними Кіпру та Іспанії обслуговуватиме українська бригада арбітрів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Головним арбітром буде Микола Балакін, якому допомагатимуть Олександр Беркут та Дмитро Запороженко. Резервним рефері виступить Віталій Романов.

За системою ВАР стежитиме Катерина Монзуль, а допомагатиме їй Олексій Деревінський.

Нагадаємо, матч Кіпр — Іспанія відбудеться завтра, 16 листопада, о 21:45 за київським часом.