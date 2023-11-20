Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.
ВІНІСІУС, GETTY IMAGES
20 листопада 2023, 19:59
У шостому турі відбору до чемпіонату світу-2026 зіграють між собою збірні Бразилії та Аргентини.
За версією букмекерів, Бразилія – фаворит зустрічі: перемога господарів оцінюється коефіцієнтом 2.68, а перемога гостей – 3.15.
Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.15.
Тож на що ставити?
У команд сильна атакуюча лінія, тому ми пропонуємо варіант обидві заб'ють. Коефіцієнт – 2.17.
Матч Бразилія – Аргентина відбудеться 22 листопада о 02:30 за київським часом.