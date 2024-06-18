Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Тренер висловив думку стосовно матчу зі Словаччиною.

Доменіко Тедеско прокоментував поразку від збірної Словаччини.

"Ця перша поразка має гіркий смак", — цитує тренера Dlhnet Be.

"Ми повинні були взяти хоча б одне очко, враховуючи всі наші можливості. Вибір у атаці не обов’язково був негативним, Карраско та Доку принесли нам багато користі попереду. Психологічно результат важкий, але я стверджую, що це був непоганий матч. Ми хороша група гравців і такою залишимося".

Матч зі збірною Словаччини завершився для Бельгії поразкою у першому матчі на турнірі.