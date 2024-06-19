Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у рамках групи A, у якому зіграють Німеччина та Угорщина.

Німеччина та Угорщина зіграють у Штутгарті матч другого туру чемпіонату Європи-2024 в рамках квартету A.

Юліан Нагельсманн, після розгрому Шотландії (5:1), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Марко Россі, на тлі поразки від Швейцарії (1:3), використав із перших хвилин Дардої в трійці центральних захисників, тоді як Болла гратиме на правому фланзі.

Німеччина: Ноєр — Кімміх, Рюдігер, Та, Міттельштедт — Андріх, Кроос — Мусіала, Гюдоган, Вірц — Гаверц.

Запасні: Бауманн, тер Штеген, Раум, Гросс, Фюллькруг, Фюріх, Мюллер, Беєр, Шлоттербек, Антон, Сане, Генріхс, Кох, Джан, Ундав.



Угорщина: Гулачі — Фіоло, Орбан, Дардої — Болла, А. Нодь, Шефер, Керкез — Шоллої, Собослаї — Ворго.