Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua розповідає, де дивитися матч за участю збірних Іспанії та Англії.

У неділю, 14 липня, національні збірні Іспанії та Англії проведуть фінальний матч чемпіонату Європи-2024. Гра відбудеться у Берліні на Олімпіаштадіоні.

Іспанія — Англія: онлайн-трансляція фіналу Євро-2024

Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Де дивитись матч Іспанія — Україна?

У прямому ефірі товариський матч покаже платформа MEGOGO та Cуспільне Спорт. Також на Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

За свою історію Молдова та Україна провели вісім матчів, а перевага в особистих зустрічах на боці англійської збірної. "Три леви" здобули чотири перемоги, два поєдинки звели до нічиєї, а ще два програли.