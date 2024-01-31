Фавориты противостояний

Football.ua розповідає про претендентів на посаду керманича каталонців.

Головний тренер Барселони і легенда клубу Хаві Ернандес вирішив покинути клуб по завершенні сезону.

Керівництву вже зараз можна починати шукати наступника, але хто ж це буде? На думку букмекерів, головним фаворитом на це місце є інший колишній хавбек "блаугранас" – Мікель Артета, який нині працює в Арсеналі.

Головним суперником іспанця має стати ще один екскаталонець – Рафа Маркес. Також експерти не виключають прихід до керма Барси Юргена Клоппа, який покине Ліверпуль, або іншого німецького спеціаліста – Ганзі Фліка.

Ну і куди ж без легендарного Жозе Моуріньо, на якого дають коефіцієнти від 7 до 16? Також серед головних кандидатів нинішній тренер Жирони та все ще молодий Юліан Нагельсманн.

Але, звісно, список імен серед кандидатів неймовірно великий – Хабі Алонсо, Томас Тухель, Роберто Де Дзербі, Грем Поттер, Марсело Б'єлса, Массіміліано Аллегрі, Унаї Емері…і це тільки ті, на кого букмекери дають коефіцієнти ДО 30.

Можна також поставити і на досвідчених Льова чи Дешама, на колишніх Гвардіолу чи Вальверде, тренерів-початківців Фабрегаса чи ван Ністелроя, та на багато-багато інших.