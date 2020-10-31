Тесты

Предлагаем вам проверить свои знания об одном из лучших игроков в истории футбола.

Месси или Роналду? Роналду или Месси? Сейчас спор о лучшем игроке современности, а то и в истории выглядит так, но раньше на чаше весов неизменно оказывались Пеле и наш сегодняшний герой, Диего Армандо Марадона. Футболист, о котором слышали, наверное, даже те, кто начал интересоваться футболом только месяц-другой назад. Начнем с вопроса для них.

Напомним, что накануне легендарный аргентинский игрок праздновал свое 60-летие, и Football.ua вспоминал его неаполитанский период карьеры.

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В материале использованы фото Getty Images и ФК Динамо Киев.

Евгений Музыка, Football.ua