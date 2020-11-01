Предлагаем вам проверить свои знания об одном из величайших клубов мира.
Джанлуиджи Буффон и Криштиану Роналду, Getty Images
01 ноября 2020, 16:42
Самый титулованный клуб Италии, туринский Ювентус, празднует сегодня 123-летие со дня своего основания. В музее клуба целых 69 трофеев различного калибра. О них, а также других людях и фактах будут наши сегодняшние 10 вопросов. Сумеете ли вы ответить правильно на все?
Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о других великих тренерах и футболистах.
В материале использованы фото Getty Images
Евгений Музыка, Football.ua