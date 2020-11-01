Тесты

Предлагаем вам проверить свои знания об одном из величайших клубов мира.

Самый титулованный клуб Италии, туринский Ювентус, празднует сегодня 123-летие со дня своего основания. В музее клуба целых 69 трофеев различного калибра. О них, а также других людях и фактах будут наши сегодняшние 10 вопросов. Сумеете ли вы ответить правильно на все?

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о других великих тренерах и футболистах.

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Евгений Музыка, Football.ua