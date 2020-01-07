"Моряки" подписали хавбека Ингульца.
Владислав Клименко, ФК Черноморец
07 января 2020, 12:47
Полузащитник Ингульца Владислав Клименко стал игроком Черноморца, сообщает официальный сайт украинского клуба.
Центральный полузащитник присоединился к одесскому клубу на правах свободного агента, покинув Ингулец. Детали контракта хавбека с "моряками" остаются неизвестными.
Клименко выступал в составе Ингульца с января 2017 года, перейдя из Скалы. В текущем сезоне 25-летний игрок провел 17 поединков, отличившись двумя голами и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что Черноморец подписал защитника Виктора Лиховодько.
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