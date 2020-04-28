Франция

Французское правительство в ближайшее время объявит о конце текущего сезона.

Розыгрыши Лиги 1 и Лиги 2 сезона-2019/20 будут досрочно завершены, сообщает RMC Sport.

Источник уверяет, что об этом решении будет объявлено во вторник, 28 апреля, вечером.

Такое развитие событий обуславливается тем, что во Франции принят запрет на проведение футбольных матчей даже за закрытыми дверями до августа.

Судьбу титула и еврокубковых мест, вылета и повышения в классе будут решать через месяц.

Напомним, что УЕФА установил дедлайн для ассоциаций: все должны предоставить планы до 25 мая.