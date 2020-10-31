Франция

Сенегалец не пропустил в пятом поединке кряду.

В матче 7-го тура английской Премьер-лиги Челси одержал уверенную победу над Бернли. Голкипер Эдуар Менди провел на поле весь поединок и вновь сохранил свои ворота "сухими".

Серия сенегальского голкипера без пропущенных голов достигла уже пяти матчей при том, что он провел всего шесть матчей в составе "синих".

Наиболее продолжительная "сухая" серия его конкурента, Кепы Аррисабалаги, составляет всего три поединка. В активе испанского вратаря имеет 98 матчей в составе лондонского клуба.

Ранее сообщалось, что Челси следит за выступлениями голкипера Шахтера Анатолия Трубина.