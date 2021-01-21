Франция

Хавбек высказался о вероятном трансфере аргентинца.

Полузащитник ПСЖ Леандро Паредес прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего Лионеля Месси в стан парижан.

"Любой хотел бы иметь Месси в своей команде. Это дело клуба, Леонардо и президента, чтобы убедить его приехать к нам.

Решение тоже остается за Месси, но, конечно, было бы здорово иметь такого игрока, как он, в нашей команде", — цитирует Паредеса Goal.

Ранее сообщалось, что аргентинский форвард получил двухматчевую дисквалификацию за фол в матче против Атлетика.