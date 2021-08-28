Полузащитник уйдет из Шальке в аренду.
Амин Арит, Getty Images
28 августа 2021, 08:50
Гельзенкирхенский Шальке по итогам прошлого сезона покинул немецкую Бундеслигу, в результате чего вынужден спешно сокращать расходы на содержание клуба, пока будет выступать в рамках второго по силе дивизиона страны.
Одним из игроков, с которыми "кобальтовые" попрощаются в рамках подходящего к завершению трансферного окна, станет талантливый полузащитник Амин Арит.
На 24-летнего марокканца активно претендует французский Марсель, однако на данном этапе Шальке готов расстаться со своим футболистом только в виде аренды на один сезон, что вполне устраивает "провансальцев".
В прошлом сезоне Арит сыграл в 31-м матче за "королевских синих", забив два гола и отдав шесть голевых передач, что никак не помогло его команде сохранить прописку в "элите".
Стоит отметить, что в случае успешно заключения сделки, футболист вернется во Францию, спустя четыре года, после ухода их Нанта за 8 млн евро.