Франция

Полузащитник уйдет из Шальке в аренду.

Гельзенкирхенский Шальке по итогам прошлого сезона покинул немецкую Бундеслигу, в результате чего вынужден спешно сокращать расходы на содержание клуба, пока будет выступать в рамках второго по силе дивизиона страны.

Одним из игроков, с которыми "кобальтовые" попрощаются в рамках подходящего к завершению трансферного окна, станет талантливый полузащитник Амин Арит.

На 24-летнего марокканца активно претендует французский Марсель, однако на данном этапе Шальке готов расстаться со своим футболистом только в виде аренды на один сезон, что вполне устраивает "провансальцев".

В прошлом сезоне Арит сыграл в 31-м матче за "королевских синих", забив два гола и отдав шесть голевых передач, что никак не помогло его команде сохранить прописку в "элите".

Стоит отметить, что в случае успешно заключения сделки, футболист вернется во Францию, спустя четыре года, после ухода их Нанта за 8 млн евро.