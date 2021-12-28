Франция

Лига 1 продолжает бороться с пандемией.

Правительство Франции продолжает борьбу с пандемией коронавируса.

В частности, руководство страны ввело новые ограничения на посещение спортивных мероприятий. Так, на свежем воздухе допускается не более пяти тысяч болельщиков, в то время как в помещении не более двух тысяч.

Данное ограничение вступило в силу со вчерашнего дня. На данный момент неизвестно, как долго оно будет действовать, передает Goal.

Напомним, из-за новой волны заболеваний коронавирусом, различные футбольные турниры продолжают переносить поединки или целые туры.

Так, руководство Серии В перенесло два ближайших тура из-за массовых заражений в командах.