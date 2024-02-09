Франція

Назріває конфронтація.

Активні фанати Парі Сен-Жермен висловили невдоволення заяві президента клубу Нассера Аль-Хелаїфі про те, що французький гранд має намір залишити домашній стадіон Парк де Пренс. Про це повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, ця заява катарського менеджера викликала велике занепокоєння у Collectif Ultras Paris (найбільший фанатський рух ПСЖ ред.), які перебувають у постійному контакті з різними зацікавленими сторонами та уважно стежать за ходом вирішення цього питання, яке вони вважають пріоритетним.

Зазначається, що фанати паризького клубу не збираються допустити, щоб їхній клуб покинув свій історичний стадіон і переїхав до іншого місця.

Раніше була інформація, що ПСЖ може залишити Парк де Пренс та грати на іншій арені.