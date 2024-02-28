Франція

Football.ua розповідає щодо виступів форварда і його можливого клубу у майбутньому.

Є відома фотографія Кіліана Мбаппе у віці 14 років вдома в Бонді на околиці Парижа, який сидить на своєму ліжку в кімнаті, обклеєній плакатами його героя Кріштіану Роналду.

Говорячи про надзвичайний підйом молодого спортсмена, від скромних починань до найбільших етапів у світовому спорті, ми майже зобов’язані припустити, що він ніяк не міг уявити, що його чекало попереду в той час: дебютувати у Лізі чемпіонів за Монако та підписати контракт з Парі Сен-Жермен з трансфером за 180 мільйонів євро у 18 років, виграти чемпіонат світу у 19 років, оформити хет-трик у національній збірній Франції в фіналі чемпіонату світу у 23 роки, стати рекордсменом за кількістю голів у ПСЖ у 24 роки, а тепер, схоже, збиратися реалізувати ще одну амбіційну мету, приєднавшись до Реала у 25 років.

Мбаппе був впевнений у собі. Один із його перших тренерів згадує, як він вивчав напам’ять і розповідав "Марсельєзу" у шестирічному віці та казав "одного дня я буду грати за збірну Франції".

Приблизно в той час друг сім’ї купив йому модель стадіону Реалу Мадрид, щоб потішити або, можливо, висміяти його наполягання на тому, що Сантьяго Бернабеу — це його доля. Мбаппе відповів, сказавши йому: "Одного разу я відвезу тебе туди".

Є історія про те, як у класі молодіжної академії Монако йому та його одноліткам дали завдання створити дизайн обкладинки журналу. Робота Мбаппе виділялася не лише тому, що на цей раз він був занурений у завдання в класі, а й через те, що замість футбольного чи модного журналу він уявив себе на першій сторінці Time, нібито підкреслюючи прагнення вийти за межі спорту.

Світ повний молодих футболістів, які абсолютно впевнені, що досягнуть вершини. Деякі з них мають талант, щоб підтвердити свою впевненість. Але мало хто з них навіть наближається до виконання свого призначення. Лише невелика частка досягає цього. Лише один може стати домінуючим футболістом свого покоління.

У роздягальні на стадіоні Лусаїл у Досі Дідьє Дешам говорив важливу промову. Тоді у фіналі чемпіонату світу 2022 року Франція програвала Аргентині, натхненній Ліонелем Мессі, з рахунком 0:2 і тренер розлютився, сказавши своїм гравцям: "Вас там немає!" і додавши, що різниця між їхніми опонентами та собою полягає в тому, що "вони грають у фіналі, а ми — ні".

Деякі з гравців сиділи тихо, насуплені. Але Мбаппе скочив на ноги. "Це фінал чемпіонату світу, це матч усього життя!", — закричав він. "Ми не можемо зіграти гірше (ніж у першому таймі). Або ми даємо їм грати, або підвищуємо інтенсивність, вступаємо у єдиноборства і робимо щось інше, хлопці".

"Це фінал чемпіонату світу! Ми програємо з різницею у два голи. Ми можемо створити камбек. Хлопці, це відбувається раз на чотири роки".

Мбаппе було 23 роки, він був другим наймолодшим гравцем у стартовому складі збірної Франції. Але молодість ніколи не зменшувала його передчуття долі. Якщо запозичити пам’ятну фразу, сказану колишнім форвардом Арсеналу Яном Райтом про Букайо Сака, а до цього Локі в "Месниках", він обтяжений славною метою.

Те, що сталося потім у Досі, було надзвичайним. Кіліан реалізував пенальті, що дозволило скоротити відставання, а потім, через 97 секунд, сильно ударив з льоту і зрівняв рахунок.

Він був молодим хлопцем із важливою місією: реалізував ще один крутий пенальті, щоб зрівняти рахунок після того, як Аргентина вигравала 3:2 у доданий час.

Той матч завершився на користь Ліонеля Мессі та це був турнір Мессі, королівський день для аргентинського лідера.

Але ця ніч усунула будь-які сумніви щодо його спадкоємця.

За шість місяців Мессі залишив європейську сцену, відправившись з Парі Сен-Жермен в Інтер Маямі.

"Багато великих гравців, які сформували історію футболу, залишили Європу цього літа, і ми вступаємо в нову еру", — сказав Мбаппе в інтерв'ю, опублікованому в попередньому номері GQ.

Ера Мбаппе? Він у це вірить, особливо зараз, коли він прямує до Мадрида.

Кіліан забив 243 голи в 290 матчах за ПСЖ, вигравши п’ять титулів Ліги 1, додавши їх до того єдиного, що він виграв у Монако, але завжди було відчуття, що йому ще буде необхідно показати себе на більшій футбольній сцені.

У Реалі він матиме таку змогу.

У грудні 2012 року, ввечері перед своїм 14-річчям, Мбаппе отримав запрошення відвідати клубну базу мадридського Реалу.

Він уже був зарахований до Клерфонтен, тренувального центру Французької федерації футболу для елітних молодих гравців, і привернув інтерес половини клубів Ліги 1, а також Челсі, де, що дуже запам'яталося, його мати Файза Ламарі була розлючена пропозицією "синіх" спробувати себе ще раз іншого разу.

"Ні, ми більше не прийдемо", — сказала вона перекладачу, щоб повідомити тренерів Челсі. "Скажіть їм: "Якщо ви хочете підписати його, підпишіть його зараз. Через п'ять років ви будете платити за нього не менше 50 мільйонів фунтів. Перекладіть це!"

Іншою справою була подорож до Мадриду. Мбаппе був вражений. Його та його батьків зустрів в аеропорту великий Зінедін Зідан — тодішній співробітник технічного персоналу клубу, який звернувся до нього по імені та запропонував підвезти на своїй машині. Кіліан здивувався шкіряній оббивці салону і впав у паніку, запитуючи у Зідана, чи варто йому знімати взуття. Зідан розсміявся.

Йому провели екскурсію величезним тренувальним комплексом клубу, де познайомили з Кріштіану Роналду. Є фотографія, на якій вони двоє: підліток-талант виглядає сором’язливо і незграбно поруч зі своїм героєм. Можливо, це була мистецька дозвільність, але в "Je M'Appelle Kylian Mbappe", автобіографічному романі, який він випустив у 2021 році, Мбаппе, здається, припустив, що Зідан був людиною, що залишилася за камерою.

Тоді Мбаппе назвав ці вихідні найкращими у своєму житті. Це тільки зміцнило його рішучість грати за Мадрид, але його родина була віддана пошуку клубу у Франції, щоб почати його кар’єру.

ПСЖ був зацікавлений в ньому, але найбільш переконливі ініціативи спочатку надійшли від Кана та Ланса. Перша пропозиція Кана змусила його батька Вілфріда запитати, "чому вони намагаються зловити акулу вудкою". Вони підвищили свою пропозицію і врешті-решт погодилися на угоду, але правління не ратифікувало її.

Зрештою, Монако. Було літо 2013 року, і в той час, коли власники клубу витрачали гроші на Жоау Моутіньо, Хамеса Родрігеса та Радамеля Фалькао, підписання контракту з 14-річним молодим хлопцем не було у більшості заголовків.

Рання оцінка його поведінки показала, що він "обдарований", але йому може бути важко дотримуватися "нормальної" освітньої програми. Важко було визначити, лівша він чи правша. У документальному фільмі L'Equipe "Kylian Mbappe: Hors Normes" одна з його вчительок середньої школи, Ніколь Лефевр, згадує його як "хлопця на межі гіперактивності".

Незрозуміло, чи було це сказано в медичному чи в більш загальному сенсі, але Мбаппе визнав, що він важкий учень. У своїй статті від першої особи для Players' Tribune у 2022 році він вибачився перед вчителями та згадав, "як одного разу повертався додому зі школи з дев’ятьма різними попередженнями від директора".

Його матір, координаторку відділу відпочинку в місцевій владі Бонді, часто викликали до школи. Вона розлютилася, почувши про погану поведінку, але часто намагалася нагадати його вчителям, що він "особливий", а не просто норовлива дитина.

Вона намагалася залучити його до інших справ: плавати, відвідувати Лувр, навіть грати на поперечній флейті. Але, незважаючи на його здібності в класі та хист до мов — вільне володіння англійською та іспанською — він мав односторонній розум. Все, що заважало його футбольним амбіціям, було небажаним.

Історії про талановитих молодих спортсменів, які неспокійно ведуть себе у класі, відриваються від навчання, не є чимось новим. Але гіперактивний, розсіяний характер, що бореться з дисципліною, часто згадується у зв’язку з боротьбою гравця реалізувати свій потенціал.

Його природа зробила його нестримним.

Але Мбаппе також не був зразковим учнем на спортивній арені. Ті, хто тренував його на початку його роботи в Бонді, згадують, що він був схожим на "губку", здатну вбирати й зберігати інформацію, а також демонструвати вроджене розуміння технічних інструкцій і позиційних концепцій, але навіть у Клерфонтені та академії в Монако він залишався індивідуалістом, а не конформістом. Виконуй дриблінг, бий і забивай. Виконуй дриблінг, бий і забивай.

У футбольному плані найбільша боротьба молодого Мбаппе була з Бруно Ірлесом, який тренував команду Монако до 17 років. "Мета полягала в тому, щоб показати, чого йому не вистачає для високого рівня", — сказав тренер.

"Ми сказали йому: "Так, це добре, це добре", але я не відчував, що він дуже сприйнятливий до коментарів, які були би для нього конструктивними. У певний момент, вказуючи на те, що не так з його грою, і вказуючи на те, що є способи прогресувати по-іншому, була дещо напружена ситуація".

Більш ніж трохи напружена. Відносини між гравцем і тренером зіпсувалися. Його мати вимагала зустрічі зі спортивним директором Монако Луїшем Кампушем, попереджаючи, що талант юнака пригнічують, і він піде, якщо до нього не виявлятимуть більше поваги. Зрештою, Мбаппе дозволили тренуватися не під керівництвом Іглеса, який тихо пішов після завершення сезону, щоб зайняти посаду в Арлес-Авінйоні.

Повернувшись на правильний шлях, Мбаппе був підвищений до команди Монако В у віці 16 років, а потім, незабаром після цього — до основної команди. У грудні 2015 року у віці 16 років і 347 днів він дебютував на професійному рівні, побивши рекорд Тьєррі Анрі та став наймолодшим гравцем основної команди в історії Монако.

І на цьому етапі його розвитку, коли він вийшов із підліткового віку, його передчасність, самовпевненість і безмежна енергія робили його нестримним.

Мбаппе щойно увірвався в першу команду Монако, коли Арсен Венгер вперше побачив його. "Коли я побачив його вперше, я сказав: "Це Пеле!", — згадував екс-тренер Монако та Арсеналу через кілька років.

Навіть зараз, через понад шість десятиліть після чемпіонату світу 1958 року, величний Пеле залишається золотим стандартом, коли йдеться про вундеркіндів-підлітків, які виходять на найбільшу сцену гри.

Кріштіану Роналду був екстравагантно обдарованим, хоча й суперечливим, коли він перейшов у Манчестер Юнайтед із лісабонського Спортінга у 18 років. Талант Ліонеля Мессі був заворожуючим, коли він почав активно грати в першій команді Барселони приблизно в тому ж віці, але була фізична вразливість, яку він не здолав на той момент. Кіліан Мбаппе? У 17 років він уже виглядав готовим, морально і, звичайно, фізично, щоб випробувати себе на елітному рівні.

Влітку 2016 року, після того, як Франція зазнала ​​поразки на домашньому полі від Португалії у фіналі чемпіонату Європи, Мбаппе відзначився, забивши п’ять голів, коли їхня команда до 19 років виграла титул у своїй віковій групі в Німеччині. Навіть якщо його затьмарив на цьому турнірі напарник по команді Жан-Кевін Огюстен, то в час допоки він намагався реалізувати свій потенціал, Мбаппе виріс у справжню європейську суперзірку.

Його виступи за Монако в першій половині сезону-2016/17 викликали схвальні відгуки у Франції та порівняння з Тьєррі Анрі, а також захоплені погляди з інших клубів. Але матчі, які розкрили його талант ширшій аудиторії, відбулися проти Манчестер Сіті в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де він забив по голу і створював неприємності обороні клубу Прем’єр-ліги своїм темпом.

"Мбаппе..", — сказав Хосеп Гвардіола після першого матчу, похитавши головою. "Він такий швидкий".

Форвард відзначився тричі в двох матчах проти дортмундської Боруссії у чвертьфіналі, завершивши той сезон із 26 голами у всіх турнірах за Монако та пробившись у основну збірну Франції, ставши наймолодшим дебютантом "Ле Бле" після Мар’яна Вишневського шість десятиліть тому.

"Дуже дивовижно те, що він робив, наскільки він спокійний і зрілий", — сказав тренер збірної Франції Дідьє Дешам. "Що робить його таким сильним гравцем, окрім його здібностей, це те, як він завжди зберігає спокій. Це дуже рідко можна бачити в людини його віку".

За 12 місяців Мбаппе перетворився з потенційного "наступного великого гравця" до того, кого бажали всі топові клуби. Барселона була надзвичайно зацікавлена у ньому, особливо коли Неймар пішов у ПСЖ. Влітку 2017 року Арсенал і Ліверпуль серйозно запитали його оточення щодо можливого трансферу, і Арсен Венгер зустрівся з ним, щоб спробувати переконати його переїхати до Лондона. Інтерес проявили обидва манчестерські клуби. Але найбільше хотіли його підписати Реал та ПСЖ.

Мадрид був серйозним фаворитом і впевненим, що Кіліан скористається можливістю переїхати до столиці Іспанії. Їхню пропозицію в 180 мільйонів євро було прийнято Монако.

Але перемовини Мбаппе з Мадридом виявилися проблематичними. Його батько Вілфрід хотів отримати гарантії щодо ігрового часу — це було непросто з Карімом Бензема та Кріштіану Роналду, до яких приєдналися Гарет Бейл, Лукас Васкес і Марко Асенсіо. Під час зустрічі в Каліфорнії, де Мадрид був у передсезонному турі, Вілфрід сказав ієрархії іспанського клубу, що ПСЖ запропонував більше грошей і більше гарантій щодо ігрового часу. Відносини були напружені.

На подив багатьох, Мбаппе приєднався до ПСЖ. Французький клуб уже побив світовий трансферний рекорд, підписавши Неймара за 222 мільйони євро того літа, тому вони запропонували угоду, згідно з якою він перейде в оренду з Монако на цілий сезон, перш ніж зробити трансфер за 180 мільйонів євро після його звершення. "Це проект, який допоможе мені розвиватися, поки я виграю титули", — заявив він. Реал Мадрид мав зачекати.

Разом з переходом Неймара в Париж трансфер Мбаппе викликав глибоке занепокоєння серед еліти європейського футболу. Майже одразу УЄФА оголосив про офіційне розслідування фінансів ПСЖ, "особливо у світлі його нової трансферної діяльності". Розслідування було закрито через 10 місяців, коли УЄФА заявив, що фінанси ПСЖ "залишатимуться під пильним контролем".

Але в угоди була також інша сторона. У 18 років Мбаппе повертався додому.

Невдовзі після показу перед ЗМІ на Парк де Пренс 6 вересня 2017 року Мбаппе сів у автомобіль і був відвезений із зеленого західного передмістя Парижа, навколо Ла Періферік на північний схід, туди, де все почалося: назад до Бонді, назад до “le 93”, le neuf-trois.

Ви можете забрати хлопчика з Бонді. Але Мбаппе завжди казав, що ви не можете витягнути Бонді з хлопця.

"У Бонді ви засвоюєте цінності, які виходять за межі футболу", — писав він у своїй статті Players Tribune у 2020 році. — "Ви навчитеся ставитися до всіх однаково, тому що ви всі росли в одному горщику. Ви всі мрієте про один сон. У Бонді, в 93-му, в загородах, може, і не дуже багато грошей, це правда. Але ми мрійники. Я думаю, що ми такими народилися. Можливо, це тому, що мрія не коштує багато. Насправді це безкоштовно".

І ось на події, організованій Nike, підліток вартістю 180 мільйонів євро грав у м’яч разом із хлопцями та дівчатами, які поділяли його мрії. Над ними, збоку від будівлі, була величезна фреска, яка оголошувала Бонді "ville des possibles", містом можливостей.

У 93-му департаменті Сена-Сен-Дені найбільша частка іммігрантів і найвищий рівень бідності. За даними INSEE (національний інститут статистики та економічних досліджень Франції), 28,6 відсотка, а це понад 50 000 жителів Бонді, які живуть за межею бідності.

Як і багато інших економічно складних районів у розгалужених паризьких передмістях, це також місце для розвитку футбольних талантів. Троє членів збірної Франції на чемпіонаті світу 2022 року, Мбаппе, Вільям Саліба та Рандаль Коло Муані, походять з Бонді.

У Бонді, де він зробив свої перші кроки як футболіст під керівництвом свого батька, спадщина Мбаппе величезна.

"Він дуже впливовий, особливо серед молоді" — каже Ахмед Феттах, який тренує одну з жіночих команд. "Мій син дивиться на Мбаппе. Мою доньку спочатку не приваблював футбол, але її також надихнув Мбаппе та деякі гравці жіночої статі, тож тепер вона також приходить сюди грати.

Це ніби є модний ефект, ефект, який приходить від успіху Мбаппе та всіх цих гравців. Жителів Західної Африки та арабів у передмістях це надихає".

16 червня 2018 року, будучи ще підлітком, Мбаппе стояв у тунелі перед стартовою грою Франції на ЧС-2018 проти Австралії.

"Подивись на нас" — сказав він своєму напарнику по команді Усману Дембеле, коли вони готувалися вийти. "Хлопчик з Евре і хлопець з Бонді. Ми граємо на чемпіонаті світу".

Йому все ще було лише 19. Але до того моменту, коли він залишив мундіаль через місяць, він був чемпіоном світу, забивши чотири голи (включаючи два у ворота збірної Ліонеля Мессі Аргентини в 1/8 фіналу та один у фіналі проти Хорватії), а Франція виграла цей трофей вдруге. Він був першим підлітком, який забив у фіналі чемпіонату світу з часів Пеле в 1958 році. "Ласкаво просимо в клуб" — заявив величний бразилець.

Це були не лише голи. Його гра проти Аргентини захоплювала дух. Чотири роки по тому Майкл Кокс дивився його виступ ще раз у своїх матеріалах "Переглянуті" для The Athletic і дійшов висновку, що він виступив навіть краще, ніж більшість це запам'ятала.

Він порівняв один пробіг Мбаппе, коли форвард здобув важливий пенальті у тому матчі, зі спостереженням, як "пілот Формули-1 використовує DRS". "Але йдеться про щось більше" — написав Кокс. "Йдеться про те, що Аргентина його дуже боїться".

Дехто вважав, що ця гра стала сигналом про зміну влади, коли сонце зайшло на міжнародній кар'єрі Мессі та його прагненні виграти чемпіонат світу, створивши на спортивному небосхилі нове футбольне явище, яке на десять років молодше за нього.

Це вийшло не зовсім так: чотири роки потому, у віці 35 років, Мессі матиме досить важливий вплив на успіх в Катарі. Але статус Кіліана як лідера наступного покоління здавався надійним.

Фінал був дещо дивним. У попередні десятиліття вирішальні матчі чемпіонату світу були напруженими зіткненнями між двома командами, які боялися зробити помилку. У 2018 році, навпаки, було багато гострих моментів і емоцій. Це був радше цікавий матч, ніж чудовий, але гол Мбаппе, який пробив повз Даніеля Субашича з меж штрафного майданчика, зробивши рахунок 4:1 і майже гарантував вдалий результат, залишиться в пам’яті надовго.

"Ми щойно дивилися найчистішу річ у спорті", — написав Браян Філліпс у The Ringer. "Історія, яка завершується: дитина вийшла і зробила це".

"Велика розповідь про футбол написана на небесах групою бегемотів-янголів — вони носять тоги — і ми щойно спостерігали, як вони починають нову сторінку".

Пам’ятаєте, як під час того класного завдання в академії Монако Мбаппе уявив себе на першій сторінці Time?

У жовтні 2018 року він потрапив туди по-справжньому, став зіркою обкладинки випуску Time "Лідери наступного покоління", у якому висвітлено "обличчя, які формуватимуть світ у наступні роки".

Він відчував це сюрреалістично. "Моє життя було повністю перевернуте", — сказав він журналу.

У той же час він навряд чи міг бути краще підготовлений до вимог сучасної суперзірки. Він виріс в епоху соціальних мереж. Він був впевнений, що йому судилося досягти вершини. Ніщо справді не збивало його з курсу. Незважаючи на те, що його батьки розлучилися, його сімейна мережа залишалася джерелом міцності, сили та підтримки, допомагаючи йому триматися на землі.

Він сказав Time, що відчував, що "можливо, щось упустив через свою славу". "У підлітковому віці у мене не було моментів так званих нормальних людей, як-от погуляти з друзями, насолоджуватися вільним часом".

Натомість він був змушений рости на публіці. Але він сказав: "Я щасливий. Я живу життям, про яке завжди мріяв".

Не все було просто. Якщо на чемпіонаті світу 2018 року для нього все було добре, то Євро-2020 було зовсім іншою справою: лише три удари по воротах (і жодного голу) за 390 хвилин, перш ніж голкіпер збірної Швейцарії Янн Зоммер відбив його удар в серії пенальті. Франція вилетіла в першому раунді плей-оф.

У відеоролику, який відобразив деякі потрясіння у таборі Франції на тому турнірі, телевізійні кадри показали, як мати півзахисника Адрієна Рабьо Вероніка обмінюється словами з батьком Мбаппе на трибунах, кажучи, що промах з пенальті був "ганебним" і мав би збити його з ладу.

Далі було не краще. Мбаппе отримав расистські образи в соціальних мережах і був глибоко незадоволений тим, що Федерація футболу Франції не виявила йому більше підтримки.

В інтерв'ю Sports Illustrated він розповів, що сказав Ноелю Ле Грету, тодішньому президенту ФФФ, "Я не можу грати за людей, які вважають мене мавпою". Зрештою він вирішив продовжувати грати за Францію, "тому що це послання молодому поколінню: "Ми сильніші за це".

Часом в попередні роки ПСЖ нагадував цирк — або принаймні мильну оперу. Мбаппе назвав це клубом, "який викликає розбіжності", який "може привернути плітки".

Деякий час він процвітав разом з Неймаром, але чим довше вони проводили час в атаці клубу та в одній роздягальні, тим складнішими ставали їхні стосунки. Прихід Мессі у 2021 році став додатковим ускладненням на полі та поза ним.

Відносини Мбаппе з ПСЖ були напруженими. Тривала суперечка щодо використання клубом його іміджу для комерційної вигоди. "ПСЖ — це великий клуб і велика родина", — сказав він минулого року, роздратований тим, що інтерв’ю з ним використали як голос за кадром у відео для реклами абонементів. "Але це точно не Кіліан Сен-Жермен".

Часом це виглядає саме так. Величезний новий контракт, який він підписав у 2022 році, щоб залишитися в ПСЖ ще на два роки, дав йому можливість почути клубну ієрархію під час обговорення футбольної стратегії. Призначення спортивним директором Луїша Кампуша, який підтримував його в Монако, було сприйнято як реверанс до зіркового гравця клубу — хоча Мбаппе стверджував, що не "піде вище ролі футболіста".

На полі та поза ним Кіліан Мбаппе став домінуючою особистістю в команді, до якої також входили Мессі, Неймар і Серхіо Рамос. Він забивав голи і заробляв величезні суми грошей в місті, яке він любить. Але ПСЖ не міг залишити його щасливим.

Щоб запозичити репліку від U2, вони дали йому все, що він коли-небудь хотів. Втім, це було не те, чого він хотів.

Коли Мбаппе продовжив контракт з ПСЖ у травні 2022 року, це стало несподіванкою — не в останню чергу для Реала.

Ієрархія французького клубу чудово використала його новий контракт, провівши його на Парк де Пренс у футболці з "Мбаппе 2025" на спині.

Але наступного літа Мбаппе повідомив керівництву ПСЖ, що не буде продовжувати свою угоду до 2025 року, не кажучи вже про те, що далі. Це поставило клуб у ситуацію, коли, якщо вони не зароблять на ньому негайно, то ризикуватимуть не отримати нічого через вільний трансфер після завершення цього сезону.

ПСЖ був готовий продати його в Мадрид за правильну ціну. Але ситуація ускладнилася, коли Аль-Хіляль запропонував світовий рекорд за трансфер у 300 мільйонів євро, щоб спробувати перевести його до Саудівської Аравії, і, крім того, зарплату в 1 мільйон євро на тиждень.

ПСЖ прийняв пропозицію про трансфер, але Мбаппе сказав, що не бажає навіть обговорювати це — його серце і розум, схоже, налаштовані на те, щоб цього літа приєднатися до Реала у якості вільного агента.

Він розпочав нову кампанію як персона нон-грата в ПСЖ, не брав участь у передсезонному турі клубу Японією та Південною Кореєю, а також у стартовому матчі Ліги 1 з Лор'яном. Але потім він знову доєднався до складу — клуб погодився з марністю протистояння — і розпочав свій найрезультативніший сезон у ПСЖ, забиваючи в середньому більше, ніж гол за гру.

Але чим довше він залишався в ПСЖ, тим більше він виглядав гравцем, готовим до нового виклику. Минулого літа він говорив про те, що ПСЖ досяг "скляної стелі" в Лізі чемпіонів — не зміг виграти фінал у 2020 році, один раз півфінал та чотири рази не проходив бар'єр 1/8 фіналу. Крім того, що він шість разів вигравав чемпіонат Ліги 1 (одного разу в Монако), був найкращим гравцем ліги в чотирьох з попередніх п’яти сезонів і найкращим бомбардиром у кожному з попередніх п’яти.

Це відсилає до того, що, згідно з "Je M'Appelle Kylian Mbappe", сказала його мати, коли він вирішував, приєднатися йому до ПСЖ чи Мадрида влітку 2017 року: "Ти геній у футболі, Кіліане. Тобі не буде нудно в Лізі 1?".

Нудно — неправильне слово. Але мрією завжди був Реал. Ймовірно, він переїде до Іспанії у віці 25 років, трохи пізніше, ніж сподівався, але цілком у відповідності до кар’єри, яку він окреслив у дитинстві: спочатку Клерфонтен, потім Ліга 1, потім Реал Мадрид.

Подібне було з Кріштіану Роналду, коли він, у віці 24 років, переїхав туди в 2009 році. Здавалося, що це доля Роналду протягом двох-трьох років до цього — кожне літо була затягнута сага про трансфер, але момент був ідеальним. Він уже виграв свій перший титул у Лізі чемпіонів і Золотий м’яч у Манчестер Юнайтед, але саме в Мадриді він поповнив ряди безсмертних у спорті, за дев’ять років, протягом яких забив 450 голів, ставши найкращим гравцем клубу, найкращим бомбардиром, а також виграв Лігу чемпіонів і Золотий м'яч ще чотири рази.

Луїш Кампуш бачить паралелі між ними. "Вони однакові" — сказав він. "Вони народжені, щоб бути чемпіонами, бути зірками, щоб вигравати найпрекрасніші речі".

Він сказав France Football ще у 2018 році, що Мбаппе "з 60 відсотками (свого потенціалу) вже є одним із найкращих у світі. Уявіть його на 100 відсотків. Ви уявляєте. Він буде неймовірним".

Навіть зараз усе ще є відчуття, що Мбаппе має інший рівень, якого він може досягти, коли відправиться до Мадриду.

Не кожен гравець світового класу має те, що потрібно, щоб процвітати на Сантьяго Бернабеу і жити в центрі уваги, який перетворює футболістів на суперзірок.

Але це центр уваги, якого Мбаппе прагнув все своє життя з тих пір, як дивився на стіни своєї спальні і хотів наслідувати Роналду — і стати не просто великим футболістом, а лідером і обличчям нового покоління.

За матеріалами The Athletic