Франція

Французький клуб ретельно попрацював у Чехії.

Французький Ліон цього літа вже встиг пережити потенційне пониження в класі, однак коли ситуація з фінансовими претензіями від Ліги 1 заспокоїлась, "ткачі" повернулись до активної роботи на трансферному ринку.

Особливу увагу при цьому вони приділили двом закордонним країнам — Англії та Чехії.

І як що про підписання опорника Тайлера Мортона з Ліверпуля та воротаря Метта Тернера з Ноттінгем Форест уже було відомо, як і про трансфер півзахисника Павела Шульца з Вікторії Пльзень, то кілька годин тому клуб завершив ще одне підписання.

Ідеться про атакувального півзахисника празької Спарти Адама Карабеца, за оренду якого Ліон сплатив 300 тис. євро.

А також отримав право на викуп за 3,5 млн євро + 800 тис. євро бонусів, а ще 15% від вартості трансферу Спарта отримає від наступного продажу свого 22-річного вихованця.

У минулому сезоні на рахунку Карабеца 33 матчі, три голи та вісім гольових передач.