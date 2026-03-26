Також змінено дату гри Страсбур — Брест через участь у єврокубках.

Професійна футбольна ліга Франції ухвалила рішення перенести матч 29-го туру Ліги 1 між Лансом і ПСЖ, який спочатку мав відбутися 11 квітня.

Причиною стала участь паризького клубу у чвертьфіналі Ліги чемпіонів проти Ліверпуля. Перенесення дозволить ПСЖ краще підготуватися до матчу-відповіді, запланованого на 14 квітня.

Окрім цього, було змінено дату ще одного поєдинку чемпіонату Франції — Страсбур — Брест. Клуб з Ельзасу виступає у чвертьфіналі Ліги конференцій проти Майнца, тому також отримав додатковий час для підготовки.

Обидві зустрічі відбудуться 13 травня.

Після 27 турів Ланс очолює турнірну таблицю, маючи 59 очок. ПСЖ посідає другу сходинку, набравши 57 балів, але провівши на два матчі менше.