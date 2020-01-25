Германия

Стали известны стартовые составы команд на поединок девятнадцатого тура немецкой Бундеслиги между мюнхенской Баварией и гельзенкирхенским Шальке.

В очередном матче немецкой Бундеслиги действующему чемпиону предстоит пройти серьезное испытание в домашнем поединке против рвущегося в зону попадания на групповой этап Лиги чемпионов УЕФА гельзенкирхенского Шальке. Однако, даже в таких условиях, Ханс-Дитер Флик сумел найти место для интересного подхода к построению стартового состава своей команды. Появление Жерома Боатенга в центре обороны может означать лишь одно — канадский атакующий полузащитник Альфонсо Дэвис наконец-то займет привычное место в передней линии.

Бавария: Нойер — Киммих, Павар, Боатенг, Алаба — Мюллер, Горецка, Тиаго — Дэвис, Левандовски, Перишич.

Запасные: Ульрайх, Одриосола, Кюизанс, Коутиньо, Гнабри, Толиссо, Зиркзее.

Шальке: Шуберт — Кенни, Кабак, Настасич, Ощипка — Маскарель, Сердар — Калиджури, Арит, Матондо — Грегорич.

Запасные: Лангер, Миранда, Тодибо, Маккенни, Шепф, Меркан, Буджеллаб, Бургшталлер, Кутуджу.



Матч Бавария — Шальке начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.