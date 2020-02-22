Завершились поединки 23-го тура Бундеслиги.
Боруссия М - Хоффенхайм, getty images
22 февраля 2020, 18:32
Прозвучал финальный свисток в целом ряде поединков 23-го тура чемпионата Германии. Боруссия М потеряла три очка в конце матча против Хоффенхайма, Фортуна отдалилась от зоны вылета благодаря победе над Фрайбургом, Герта опозорилась перед родными болельщиками, пропустив пять голов от Кельна.
Боруссия М - Хоффенхайм 1:1
Голы: Гинтер, 11 — Рибейру, 90+2
Боруссия М: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт — Хофманн (Херрманн, 67), Закария, Нойхаус — Плеа (Раффаэл, 90+3), Штиндль (Эмболо, 87), Тюрам
Хоффенхайм: Бауманн — Цубер, Хубнер, Нортвейт, Руди — Самассеку, Гриллич (Рибейру, 87), Ларсен (Байер, 87), Баумгартнер, Сков — Даббур (Бебу, 26)
Предупреждения: Закария, Штиндль, Вендт, Херрманн — Сков, Баумгартнер, Байер
Герта — Кельн 0:5
Голы: Кордоба, 4, 22, Ярштайн, 37 (автогол), Кайнц, 62, Ут, 69
Герта: Ярштайн — Штарк, Бойата, Рекик — Вольф, Груйич, Аскасибар, Майер (Дарида, 46), Миттельштадт — Пьонтек, Кунья (Лукебакио, 46)
Кельн: Хорн — Шмитц, Чичос (Мере, 45), Лейстрен, Эхизибуэ — Рексбешай, Шкири, Якобс (Хогер, 78), Ут, Каинц — Кордоба (Теродде, 73)
Предупреждения: Штарк, Аскасибар — Мере, Рексбешай
Фрайбург — Фортуна 0:2
Голы: Хоффманн, 37, Томми, 61
Фрайбург: Шволов — Шмид, Гульде (Хайнц, 82), Кох, Гюнтер — Хефлер, Хаберер, Квон (Петерсен, 46), Вальдшмидт, Грифо (Шаллаи, 67) — Холер
Фортуна: Кастенмайер — Зуттнер (Гиссельманн, 20), Хоффманн (Йоргенсен, 77), Айхан — Томми, Бериша (Моралес, 67), Бодзек, Штогер, Циммерманн — Караман, Хеннингс
Предупреждения: Холер — Айхан, Бериша, Гиссельман, Караман