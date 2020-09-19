Вашему вниманию результаты субботних матчей чемпионата Германии.
Состоялся первый тур немецкой Бундеслиги. Айнтрахт не сумел обыграть Арминию, Герта разгромила Вердер на выезде, Хоффенхайм справился с Кельном, Аугсбург одолел Унион Берлин, а Фрайбург оказался сильнее Штутгарта.
Айнтрахт – Арминия 1:1
Голы: Андре Силва, 62 – Суку, 51
Айнтрахт Ф: Трапп, да Кошта (Цубер, 46), Абраам, Хинтереггер, Костич, Хасебе, Кор (Баркок, 46), Роде (Ильзанкер, 76), Камада (Чендлер, 88), Дост, Андре Силва
Арминия: Ортега, Пипер, де Медина (Брюннер, 13), ван дер Хорн, Лукоки (Барретт-Лаурсен, 73), Хартель, Притль, Доан (Гебауэр, 73), Суку (Кунце, 73), Клос, Кордова (Шипплок, 81)
Предупреждения: де Медина, Дост, Баркок, Брюннер.
Вердер – Герта 1:4
Голы: Зельке, 69 – Пекарик, 42, Лукебакио, 45+2, Кунья, 62, Кордоба, 90
Вердер: Павленка, Фридль, Гебре Селассие, Мойсандер, Аугустинссон, Чонг (Вольтемаде, 63), Классен (Фюллькруг, 63), Эггештайн, Зельке, Сарджент, Осако (Битенкур, 46)
Герта: Шволов, Боята, Торунарига, Штарк (Майер, 81), Миттельштедт, Тузар, Дарида, Лукебакио (Лекки, 81), Пекарик (Зефейк, 81), Пионтек (Кордоба, 61), Матеус Кунья
Предупреждения: Эггештайн, Зельке.
Кельн – Хоффенхайм 2:3
Голы: Андерссон, 22, Дрекслер, 86 – Крамарич, 3, 45 (с пенальти), 90
Кельн: Хорн, Чихос, Хорн, Борнаув, Хегер (Эхизибуэ, 46), Схири (Соренсен, 86), Дуда (Каттербах, 89), Хектор, Реджбечай (Дрекслер, 71), Тильманн (Озджан, 71), Андерссон
Хоффенхайм: Бауманн, Кадержабек, Адамс, Фогт, Акпогума (Бренет, 90), Самассеку (Гачинович, 76), Гайгер (Бельфодиль, 76), Баумгартнер, Бичакчич, Крамарич, Даббур (Бебу, 62)
Предупреждения: Борнаув, Бичакчич, Дуда, Хектор, Бебу, Бауманн, Кадержабек.
Унион Берлин – Аугсбург 1:3
Голы: Бюлтер, 75 – Варгас, 41, Грегорич, 82, Хан, 89
Унион Берлин: Люте, Ленц (Гиссельманн, 86), Кнохе, Фридрих, Триммель, Бюльтер, Гентнер (Грисбек, 25), Ингвартсен (Меес, 86), Премель (Тойхерт, 71), Беккер (Крузе, 71), Андрих
Аугсбург: Гикевич, Гауэлеу, Яго, Удуохай, Фрамбергер, Груэсо (Йенсен, 86), Калиджури (Оксфорд, 86), Варгас (Хан, 76), Хедира, Грегорич (Штробль, 89), Нидерлехнер (Финнбогасон, 76)
Предупреждения: Триммель, Грисбек.
Штутгарт – Фрайбург 2:3
Голы: Каладжич, 71, Вамангитука, 81 – Петерсен, 8, Шаллаи, 26, Грифо, 48
Штутгарт: Кобель, Кемпф, Каминьски (Калайджич, 65), Антон, Дидави, Эндо, Климович (Аль-Гаддиуи, 78), Кастро (Клемент, 60), Вамангитука, Массимо (Сиссе, 78), Мангаля
Фрайбург: Мюллер, Гюнтер, Хайнц, Линхарт, Шмид (Кюблер, 77), Хефлер, Шаллаи (Квон Чхан Хун, 77), Чжон Ву Ен (Гульде, 88), Грифо (Абраши, 89), Хелер, Петерсен
Предупреждения: Дидави, Хелер, Вамангитука, Кюблер.