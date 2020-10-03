Германия

Мюнхенцы усилятся испанским футболистом.

Полузащитник Эспаньола Марк Рока может в ближайшее время стать игроком Баварии, сообщает издание Sport.

Мюнхенский клуб договорился о трансфере центрального хавбека за 15 миллионов евро. В ближайшее время испанец должен прибыть в расположение "красных" для прохождения медосмотра и подписания контракта по схеме 4+1.

В новом сезоне 23-летний игрок успел провести два поединка в составе каталонского клуба.

Ранее сообщалось, что полузащитник Баварии Микаэль Кюизанс провалил медосмотр в Лидсе.