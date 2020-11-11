Германия

Представляем вашему вниманию видео маловероятных взятий ворот чемпионата Германии в прошлом месяце.

Новый сезон немецкой Бундеслиги находится в самом разгаре, при этом каждый тур первенства дарит нам множество результативных матчей и моментов, которые заслуживают отдельного внимания.

Пресс-служба Бундеслиги традиционно подготовила подборку забитых голов за октябрь, вероятность которых в той или иной ситуации была крайне малой.

Представляем вашему вниманию видео лучших голов седьмого тура чемпионата Германии.