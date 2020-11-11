Представляем вашему вниманию видео маловероятных взятий ворот чемпионата Германии в прошлом месяце.
Жером Боатенг и Лерой Сане, Getty Images
11 ноября 2020, 00:54
Новый сезон немецкой Бундеслиги находится в самом разгаре, при этом каждый тур первенства дарит нам множество результативных матчей и моментов, которые заслуживают отдельного внимания.
Пресс-служба Бундеслиги традиционно подготовила подборку забитых голов за октябрь, вероятность которых в той или иной ситуации была крайне малой.
Представляем вашему вниманию видео лучших голов седьмого тура чемпионата Германии.