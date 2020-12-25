Германия

Голландец перебрался из в Бельгию из немецкого Айнтрахта.

Форвард франкфуртского Айнтрахта Бас Дост перебрался в Брюгге.

Как сообщает Twitter Айнтрахта, 31-летний игрок продолжит карьеру в Бельгии после года выступлений за немецкий клуб. Таким образом, голландец сыграет против киевского Динамо в 1/16 финала Лиги Европы.

С прошлого сезона Дост забил за Айнтрахт 12 голов в 36 матчах Бундеслиги.

Ранее Бас выступал за Эммен (23 матча во всех турнирах, 6 голов), Хераклес (67, 19), Херенвен (73, 52), Вольфсбург (117, 48) и Спортинг Л (127, 93).

Динамо сыграет с Брюгге дома 18 февраля и на выезде 25 февраля.