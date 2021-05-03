Боруссия Д определилась со стоимостью на Джейдона Санчо в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает ESPN, дортмундский клуб готов отпустить английского полузащитника за 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Джейдон Санчо провел 34 поединка на клубном уровне, отметившись 12 голами и 18 результативными передачами.

Напомним, что английский полузащитник является главной трансферной целью Манчестер Юнайтед на ближайшее лето.