Дортмундцы определились с ценой на англичанина.
Джейдон Санчо, getty images
03 мая 2021, 22:58
Боруссия Д определилась со стоимостью на Джейдона Санчо в ближайшее трансферное окно.
Как сообщает ESPN, дортмундский клуб готов отпустить английского полузащитника за 100 миллионов евро.
В текущем сезоне Джейдон Санчо провел 34 поединка на клубном уровне, отметившись 12 голами и 18 результативными передачами.
Напомним, что английский полузащитник является главной трансферной целью Манчестер Юнайтед на ближайшее лето.