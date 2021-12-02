Германия

"Шмели" хотят приобрести уругвайского форварда.

Нападающий Бенфики Дарвин Нуньес попал в сферу интересов дортмундской Боруссии, сообщает издание Record.

Руководство немецкого клуба уже начало переговоры с Бенфикой по уругвайскому форварду. "Шмели" рассматривают 22-летнего игрока в качестве потенциальной замены Эрлингу Холанду, который может покинуть клуб летом.

Действующий контракт Нуньеса с Бенфикой рассчитан до июня 2025 года.

В текущем сезоне нападающий провел 16 поединков в футболке "красных", забив 11 голов и совершив 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что Боруссия Д также проявляет интерес к нападающему Фиорентины Душану Влаховичу.