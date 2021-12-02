"Шмели" хотят приобрести уругвайского форварда.
Дарвин Нуньес, Getty Images
02 декабря 2021, 13:11
Нападающий Бенфики Дарвин Нуньес попал в сферу интересов дортмундской Боруссии, сообщает издание Record.
Руководство немецкого клуба уже начало переговоры с Бенфикой по уругвайскому форварду. "Шмели" рассматривают 22-летнего игрока в качестве потенциальной замены Эрлингу Холанду, который может покинуть клуб летом.
Действующий контракт Нуньеса с Бенфикой рассчитан до июня 2025 года.
В текущем сезоне нападающий провел 16 поединков в футболке "красных", забив 11 голов и совершив 2 ассиста.
Ранее сообщалось, что Боруссия Д также проявляет интерес к нападающему Фиорентины Душану Влаховичу.