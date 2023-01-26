Німеччина

Дортмундці виграли боротьбу за таланта в конкурентів з чемпіоната Англії.

Боруссія Дортмунд виграла боротьбу за іспанського захисника Івана Фреснеду.

Німецький колектив підпише футболіста за 15 мільйонів євро.

Контракт повинен бути до літа 2028 року.

В разі успішного трансферу є два варіанти розвитку подій — або футболіст одразу приєднається до команди, або залишиться в оренді в Вальядоліді до завершення цього сезону.

Раніше захисником активно цікавився лондонський Арсенал.