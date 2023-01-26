Дортмундці виграли боротьбу за таланта в конкурентів з чемпіоната Англії.
Іван Фреснеда - Getty Images
26 січня 2023, 16:30
Боруссія Дортмунд виграла боротьбу за іспанського захисника Івана Фреснеду.
Німецький колектив підпише футболіста за 15 мільйонів євро.
Контракт повинен бути до літа 2028 року.
В разі успішного трансферу є два варіанти розвитку подій — або футболіст одразу приєднається до команди, або залишиться в оренді в Вальядоліді до завершення цього сезону.
Раніше захисником активно цікавився лондонський Арсенал.