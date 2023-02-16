Лига Чемпионов. Новость

Англієць встановив чергове досягнення у складі дортмундської Боруссії.

Джуд Беллінгем став другим наймолодшим капітаном в історії плей-оф чемпіонської ліги.

Англієць вивів Боруссію з капітанською пов'язкою на матч проти Челсі.

Попереднім рекордсменом був капітан симпатичного Аякса Маттейс де Лігт.

У розіграші 2018-19 амстердамці дісталися до півфіналу, а голландець був лідером та капітаном клубу.

Вчора Джуд отримав одну з найкращих оцінок у непростому матчі, поступившись лише Каріму Адеємі, Емре Джану, Рафаелю Геррейру та Грегору Кобелю за балами на порталі Whoscored.