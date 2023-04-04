Колектив вийде грати з новим тренером у німецькому Кубку.
Команда Штутгарт Getty Images
04 квітня 2023, 20:54
Штутгарт зіграє у національному кубку під керівництвом четвертого тренера цього сезону.
У рамах чвертьфіналу турніру команда зустрінеться з Нюрнбергом.
Клуб розпочинав свій шлях з Пеллігріно Матараццо, коли вдалося переграти на початковій стадії Динамо Дрезден, продовжив з Міхаелем Віммером, здолавши Армінію Білефельд з великим рахунком 6:0, а вікторію над міцним Падерборном кував вже Бруно Лаббадія.
Втім, наставника було звільнено і призначено колишнього тренера Гоффенгайма й племінника одного відомого функціонера Себастьяна Хеннеса.
Саме за його керівництва відбудеться важливий поєдинок у кубку.