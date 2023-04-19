Німеччина

Футболіст поспілкувався із журналістами напередодні матчу ЛЧ.

Півзахисник Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган поділився думками перед матчем проти Баварії в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

"Ми говоримо про те, щоб знайти баланс. Наша команда створена, щоб намагатися вигравати в кожній грі, але нам потрібно грати зріло.

Це змагання має щось особливе, і іноді можна отримати неймовірні результати, тому ми дуже серйозно поставимося до цього матчу проти однієї з найкращих команд Європи".

"Ми повинні мати індивідуальність, граючи на такому дивовижному стадіоні. Вболівальники Баварії будуть за ними з самого початку.

Ми повинні грати в нашому стилі футболу, отримати імпульс і намагатися бути ефективними", — сказав німець перед матчем.

Матч між Баварією та Манчестер Сіті пройде 19 квітня у Німеччині. Початок поєдинку — о 22:00 за київським часом.