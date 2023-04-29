Німеччина

Завершились одразу п'ять ігор чемпіонату Німеччини.

У рамках 30 туру німецької Бундесліги завершились п'ять поєдинків.

Лейпциг на власному полі приймав Гоффенгайм. На 28 хвилині Нкунку, який дограє цей сезон у Німеччині, відкрив рахунок. Цей гол став вирішальним.

Лейпциг - Гоффенгайм 1:0

Гол: Нкунку, 28

Лейпциг: Блазвіх — Клостерманн, Орбан, Гвардіол (Діалло, 59), Сімакан (Генріхс, 81), Раум (Гальстенберг, 59) — Лаймер, Кампль, Форсберг (Сілва, 59) — Нкунку (Ольмо, 59), Вернер.

Гоффенгайм: Бауманн — Акпогума, Брукс, Кабак, Анхеліно (Нсокі, 46), Кадержабек (Сков, 69) — Гайгер (Руді, 61), Баумгартнер (Премель, 61), Крамарич — Даббур, Бебу (Дольберг, 81).

Попередження: Руді, Акпогума.

Аугсбург завітав у гості до Айнтрахта у Франкфурт. Прикрий автогол від Реджбечая допоміг господарям вийти уперед, але Демірович у другому таймі забив у відповідь. Як підсумок — 1:1.

Айнтрахт — Аугсбург 1:1

Голи: Реджбечай (АГ), 25 — Демірович, 58

Айнтрахт: Трапп — Тута, Хасебе, Ленц, Бута (Чандлер, 90), Кнауфф (Ааронсон, 67) — Роде, Діна (Аліду, 82), Камада, Гьотце — Борре (Ліндстрем, 82).

Аугсбург: Коубек — Вейга (Гумни, 46), Удохай, Гауелеу, Педерсен — Варгас (Кардона, 61), Реджбечай, Енгельс (Баумгартлінгер, 46, Дорш, 71), Маєр — Демірович, Бельо (Єбоа, 90+2)

Попередження: Вейга, Діна, Демірович, Тута.

Уніон зустрічався з леверкузенським Баєром. Команди на двох створили по декілька моментів, але цього було занадто мало — 0:0.

Уніон — Баєр 0:0

Уніон: Реннов — Доехі, Кнохе, Лейте, Юранович, Руссійон (Гісельманн, 90) — Хедіра, Лайдуні (Шафер, 69), Габерер (Торсбю, 78) — Сібачо (Міхель, 78), Бекер.

Баєр: Градецкі — Хінкапіє, Та, Коссуну, Баккер, Фрімпонг — Тапсоба, Андріх, Вірц, Діабі (Адлі, 62) — Гложек (Азмун, 62).

Попередження: Лейте, Коссуну.

Фрайбург завітав на Рейн Енергі Штадіон — у гості до Кельна. На початку другого тайму Доан вивів гостей уперед. Його забитий м'яч виявився єдиним у цій грі.

Кельн — Фрайбург 0:1

Гол: Доан, 54

Кельн: Швабе — Шміц (Шиндлер, 61), Губерс, Шабо, Гектор — Скірі, Мартель (Хусейнбашич, 81), Любічіч (Тільманн, 57), Кайнц, Майна (Лімінос, 81) — Зельке (Тіггес, 64).

Фрайбург: Флеккен — Гюнтер, Лінгарт, Гінтер, Кюблер — Гріфо (Шаллай, 72), Гофлер, Еггештайн, Доан (Сільділл'я, 72) — Гелер (Петерсен, 90+2), Грегорич.

Попередження: Мартель, Гофлер.

Штутгарт продовжує боротись за виживання, і на їх шляху цього разу була Боруссія М. На 22 Гірассі вивів Штутгарт уперед, проте на 77 Вайгль урівняв шанси команд. Проте вже за чотири хвилини господарі заробили пенальті, який реалізував Кулібалі, що призвело до перемоги "швабів".

Штутгарт — Боруссія М 2:1

Голи: Гірассі, 22, Кулібалі, 81 — Вайгль, 77

Штутгарт: Бредлов — Мавропанос, Загаду, Антон, Вагноман, Соса — Каразор, Ендо, Сілас (Кулібалі, 73), Мійо (Фюріх, 73) — Гірассі (Томас, 56).

Боруссія М: Омлін — Нец (Воль, 84), Ельведі, Ітакура, Лайнер (Германн, 87) — Нойгаус (Телаловіч, 87), Вайгль, Гофманн, Штіндль (Фрауло, 84), Нгуму — Плеа (Фрідріх, 84).

Попередження: Вайгль, Лайнер, Загаду, Каразор.

Вилучення: Ітакура.