Німеччина

Нетипова ситуація у нижчому дивізіоні.

Курйозна ситуація сталася в грі між Веєном Вісбаденом і СВ Меппеном — повідомляє портал Liga3 online.

На 21-й хвилині арбітр Шлюве спробував ухилитися від м'яча, але наступив на зрошувальну систему поруч із полем і невдало підвернув ногу. 26-річний хлопець впав на землю від сильного болю і не зміг продовжувати.

Були викликані санітари, які під оплески глядачів на ношах винесли лайнсмена з поля. Згідно з першим діагнозом, Шлюве міг мати синдесмозний розрив зв’язок.

Оскільки четвертого арбітра в 3-му дивізіоні зараз немає, диктор стадіону запитав, чи є на стадіоні рефері з необхідною ліцензією. У результаті відгукнувся Янніс Яшке, арбітр Оберліги з Оффенбаха, який потім супроводжував двох арбітрів, що залишилися, до роздягальні. Команди також пішли в підтрибунку, гру перервали.

Для арбітра з Оффенбаха це була перша поява в 3-му дивізіоні після того, як він свистів в Оберлізі та Вербандлізі.

Якби не вдалося знайти арбітра і якби ніхто не зміг приїхати в найкоротші терміни, гру було б скасовано та її потрібно було б повторити пізніше. З наступного сезону перерва у разі травми арбітра має бути значно коротшою, оскільки планується введення четвертого рефері.