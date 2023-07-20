Німеччина

Півзахисник покинув Герту.

Уніон Берлін продовжую працювати над підсиленням складу перед новим сезоном, в якому команда зіграє в Лізі чемпіонів.

Як повідомляє офіційний сайт німецького клуба, новачком команди став півзахисник Люка Тусар, який раніше виступав за Герту.

Французький півзахисник в минулому сезоні відіграв 34 поєдинки на клубному рівні, в яких відзначився шістьма голами та трьома асистами.

Зазначимо, що подробиці угоди не розголошуються, проте Transfermakt пише, що Уніон заплатив три мільйони євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Уніон орендував іншого нападника — Фофана у Челсі.