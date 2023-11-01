Німеччина

Відбулися перші матчі 1/16 фіналу Кубка Німеччини.

У вівторок, 31 жовтня, відбулися перші матчі 1/16 фіналу Кубка Німеччини, у яких було кілька сенсаційних та несподіваних результатів.

Головною сенсацією був діючий переможець турніру — Лейпциг, який в гостях мінімально поступився Вольфсбургу з рахунком 0:1.

Перемогу господарям поля приніс єдиний м'яч у виконанні Вацлава Черни. При цьому з 56 хвилини "бики" грали у меншості після вилучення Юссуфа Поульсена, який отримав дві жовті картки.

Вольфсбург — Лейпциг 1:0

Гол: Черни, 14.

Вилучення: Поульсен, 56 (друга жовта).

У ще одній зустрічі Штутгарт довів свою чудову форму у Бундеслізі, обігравши берлінський Уніон із рахунком 1:0. Перемогу "швабам" приніс гол Деніза Ундава на 45 хвилині.

Штутгарт — Уніон Берлін 1:0

Гол: Ундав, 45.

Результати решти матчів 1/16 фіналу Кубка Німеччини:

Санкт-Паулі — Шальке 2:1 (після д.ч.)

Голи: Хартель, 57 (з пенальті), Еггештайн, 102 — Камінські, 16.

Хомбург — Гройтер Фюрт 2:1

Голи: Айзеле, 31, Гаррес, 83 — Хргота, 52.

Боруссія М — Гайденгайм 3:1

Голи: Сібачо, 3, 9, Гак, 44 — Бек, 78.

Кайзерслаутерн — Кельн 3:2

Голи: Тачі, 19, Редондо, 47, Ріттер, 65 — Тільманн, 71, Ут, 81.

Вилучення: Кайнц, 84 (пряма червона).

Унтерхагінг — Фортуна Дюссельдорф 3:6 (після д.ч.)

Голи: Гобш, 34, 55 (з пенальті), Скарлатідіс, 71 — Клаус, 65, Йоганнессон, 66, 78, 107, Цоліс, 115, Ястшембскі, 117.

Армінія - Гамбург 1:1 (по пенальті 3:4)

Голи: Шіпноскі, 11 — Джатта, 77.