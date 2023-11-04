Завершились матчі чемпіонату Німеччини.
У рамках десятого туру німецької Бундесліги пройшла низка поєдинків у слоті 16:30.
Баєр виборов складну виїзну перемогу над Гоффенгаймом, Кельн зіграв унічию з Аугсбургом, Майнц впорався з Лейпцигом та інші зустрічі.
Гоффенгайм – Баєр 2:3
Голи: Штах 56, Вегорст 58 – Вірц 9, Грімальдо 45, 70
Гоффенгайм: Бауман, Фогт, Акпогума (Конте, 88), Кабак, Премель, Бекер (Крамарич, 78), Штах, Сков (Бебу, 79), Бюльтер, Вегорст, Баєр (Беріша, 88)
Баєр: Градецькі, Фрімпонг, Та, Тапсоба, Коссуну (Станішич, 46), Грімальдо, Джака, Гофманн (Андріх, 80), Паласіос, Вірц (Гложек, 90), Боніфасе (Адлі, 88).
Майнц – РБ Лейпциг 2:0
Голи: Лі Чже Сон 76, Баррейро 80
Майнц: Центнер, Ляйтш, ван дер Берг, Гілавоги (так Кошта, 16), Касі, Фернандеш, Папела, Кор (Краус, 68), Лі Чже Сон, Баррейро, Ажорк, Ріхтер (Баркок, 68), Онисіво
РБ Лейпциг: Бласвіх, Генрікс, Клостерманн (Поульсен, 83), Лукеба, Сімакан, Раум, Кампль (Айдара, 82), Шлагер, Баумгартнер (Вернер, 67), Сімонс (Форсберг, 83), Опенда (Шешко, 67).
Уніон – Айнтрахт Ф 0:3
Голи: Мармуш 2, 14, Феррі 82
Уніон: Реннов, Тріммель (Фолланд, 83), Бонуччі (Ааронсон, 83), Кнохе, Діогу Лейте, Гозенс, Крал (Хаберер, 73), Лаїдуні, Беккер (Тузар, 83), Фофана, Холлербах (Беренс, 56)
Айнтрахт: Трапп, Кох, Тута (Смолчич, 46), Пачо, Макс, Діна-Ебімбе (Ааронсон, 85), Схірі, Ларссон, Шаїбі (Гетце, 74), Мармуш (Феррі, 74), Кнауфф (Бута, 64).
Фрайбург – Боруссія М 3:3
Голи: Гелер 7, Вайсгаупт 70, Гріфо 90+6 – Сьєбатшу 25, Плеа 29, Вайгль 39 (п)
Кельн – Аугсбург 1:1
Голи: Майна 16 – Тітц 25.