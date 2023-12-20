Берлінський клуб записав на свій рахунок три очки.
Фото: Getty Images
20 грудня 2023, 21:37
У рамках 16 туру німецької Бундесліги берлінський Уніон приймав на своєму полі Кельн.
Господарі поля зуміли здобути впевнену перемогу в цьому протистоянні, відправивши у ворота суперника два "сухих" м'ячі.
Авторами цих голів стали Голлербах та Фофана.
Уніон Берлін — Кельн 2:0
Голи: Голлербах, 55, Фофана, 78
Уніон (старт): Рьоннов — Юранович, Кнохе, Лейте, Руссійон — Габерер, Хедіра, Шафер — Голлербах — Беренс, Фолланд
Кельн(старт): Швебе — Карстенсен, Гюберс, Гайнц, Фінграф — Мартель — Тільманн, Гусейнбашич, Майна — Зельке, Ут