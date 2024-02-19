Наразі вони незадоволені ситуацією і не хочуть змін.
Німецькі Вболівальники - Getty Images
19 лютого 2024, 15:57
Цього тижня DFL обговорить можливе переголосування угоди з інвесторами - повідомляє Bild.
Директор DFL Ганс-Йоагім Вацке тепер також відкритий для цієї ідеї, але ще немає фіксованої пропозиції.
Вболівальники у Німеччині незадоволені можливими інвестиціями від закордонних інвесторів і на кожному матчі Бундесліги закидають поле тенисними мячами та іншими речами.
Наразі невідомо, чи німецька федерація футболу відмовиться від цих пропозицій чи прийме їх у майбутньому.