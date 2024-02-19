Німеччина

Наразі вони незадоволені ситуацією і не хочуть змін.

Цього тижня DFL обговорить можливе переголосування угоди з інвесторами - повідомляє Bild.

Директор DFL Ганс-Йоагім Вацке тепер також відкритий для цієї ідеї, але ще немає фіксованої пропозиції.

Вболівальники у Німеччині незадоволені можливими інвестиціями від закордонних інвесторів і на кожному матчі Бундесліги закидають поле тенисними мячами та іншими речами.

Наразі невідомо, чи німецька федерація футболу відмовиться від цих пропозицій чи прийме їх у майбутньому.