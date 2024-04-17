Німеччина

Поточна угода з хорватським захисником розрахована до літа 2024 року.

Баєр Леверкузен планує зберегти у складі свого центрального захисника Йосипа Станішича, контракт якого спливає влітку цього року.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, боси "фармацевтів" зацікавлені в тому, щоб запропонувати 24-річному хорвату новий довгостроковий контракт.

Втім, зазначається, що мюнхенська Баварія зацікавлена у підписанні Станішича, проте багато чого буде залежати від того, хто стане новим головним тренером "червоних" замість Томаса Тухеля.

У поточному сезоні Йосип Станішич провів за Баєр 29 матчів у всіх турнірах (1891 хвилину), в яких він забив один гол та віддав три асисти.