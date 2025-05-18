Німеччина

Хабі Алонсо залишає після себе велику спадщину.

Леверкузенський Баєр в рамках заключного туру німецької Бундесліги сезону-2024/25 зіграв на виїзді унічию з Майнцем (2:2).

Таким чином, "фармацевти" не програють в гостях вже 34 матчі поспіль — 23 перемоги та 11 нічиїх. Це новий рекорд чемпіонату Німеччини.

Востаннє Баєр програвав на виїзді у 34 турі німецької Бундесліги сезону-2022/23 Бохуму із рахунком 0:3. Це означає, що команда Хабі Алонсо не програє в гостях два повних сезони.

Старий рекорд належав мюнхенській Баварії.

Баєр за підсумками поточного сезону посів друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Німеччини, відставши від Баварії на 13 очок.